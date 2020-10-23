Овечкин — Хабибу: мы с тобой, братуха. Обнимаю

Один из лучших хоккеистов мира лидер сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал удачи чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед встречей с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
«Хабиб, привет! Хочу пожелать тебе мощнейшего боя. Вся страна будет за тебя болеть. Покажи, что ты лучший. Мы с тобой, братуха. Давай, обнимаю», — сказал Овечкин.
Напомним, 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою вечера турнира UFC 254. Это будет третья защита титула россиянином. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.
- 23 октября 2020
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