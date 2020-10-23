Ян пожелал удачи Нурмагомедову в бою с Гейджи

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян пожелал удачи чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в преддверии турнира UFC 254.

«Дорогие друзья, всем здравствуйте! Уже завтра состоится поединок нашего бойца Хабиба Нурмагомедова. От себя лично хотел бы пожелать ему победы, хорошего настроя, чтобы прошло всё без травм. Всем спасибо, до свидания», — сказал Ян в видео.

Соответствующее видео доступно на странице россиянина в «Инстаграме».

К посту он добавил небольшое сообщение, пожелав удачи Магомеду Анкалаеву и Александру Волкову.

«Желаю победы в бою Хабибу Нурмагомедову. Побед также Александру Волкову и Магомеду Анкалаеву», — написал Ян.

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою вечера турнира UFC 254, где встретится с Джастином Гейджи. Это будет третья защита титула у россиянина.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.