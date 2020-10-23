Василевский: Волков может далеко пойти
Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мыслями о перспективах российского тяжеловеса в UFC Александра Волкова. По его словам, у Волкова неплохие перспективы и есть шансы «далеко пойти».
«У Саши Волкова есть шанс продвинуться дальше по тяжёлому дивизиону. Стабильный, уверенный в себе, постоянно двигается, да и стиль у него надёжный. Конечно, иногда бывают неудачи, как с Блэйдсом. Но Саша может далеко пойти», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, завтра, 24 октября, Волков выступит в основном карде турнира UFC 254. Его соперником станет Уолт Харрис. У Волкова это будет второй бой в 2020 году. В июне на турнире в Лас-Вегасе он уступил Кёртису Блэйдсу.
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