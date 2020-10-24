Известный ММА-диетолог не верит, что Хабиб сделал вес

Известный диетолог в мире ММА Майк Дольче не верит, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов уложился в лимит весовой категории. По его словам, на церемонии взвешивания была допущена серьёзная ошибка.
«На взвешивании произошло что-то очень тревожное. Что случилось? Когда Хабиб встал на весы, инспектор, то ли по неосторожности, то ли из-за некомпетентности совершил огромную ошибку, которая может стоить десятки миллионов.
На мой взгляд, Хабиб, к сожалению, не сделал вес. Хабиб первым встал на весы, у него было время на весогонку. Но глядя на него возникает вопрос, способен ли он был на дополнительную сгонку? Зачастую весы идут по восходящей траектории и должны уравновеситься. Инспектор не дал весам стабилизироваться по центру и это неправильно", — приводит слова Дольче BJ Penn.
24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов выступит в главном бою вечера турнира UFC 254, где встретится с Джастином Гэтжи. Это будет третья защита титула у россиянина.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 254.
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