Онлайн-трансляция UFC 254, Хабиб — Гейджи. Бои покажут на «Рен ТВ»

Сегодня, 24 октября, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи. Начало поединка — не ранее 23:00 мск. Бой покажет телеканал «Рен-ТВ».
«Чемпионат» запустил онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. В ней вы можете проследить за новостями перед боем.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
Ранее в Сети появился яркий проморолик к бою Хабиба и Гэтжи — «Самый доминирующий vs Самый жестокий».
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