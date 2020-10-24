Бой Махачева и дос Аньоса возглавит кард турнира UFC 14 ноября
Поединок российского легковеса Ислама Махачева и бразильского бойца Рафаэля дос Аньоса возглавит турнир UFC Fight Night 182, который состоится 14 ноября в Лас-Вегасе, сообщает журналист Аарон Бронстетер в «Твиттере».
Встреча Махачева с дос Аньосом должна была состояться на турнире UFC 254 24 октября, но опытный бразилец вынужден был отказаться от схватки, так как заразился коронавирусом. Сначала в лиге пытались найти замену дос Аньосу, но в итоге отказались от этой идеи. Махачев выступит впервые с сентября минувшего года, когда он победил Дэви Рамоса.
29-летний Махачев выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. На его счету 19 боёв в MMA, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
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