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Махачев пожелал удачи Хабибу перед боем с Гэтжи

Махачев пожелал удачи Хабибу перед боем с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Ислам Махачев пожелал удачи чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову перед схваткой с Джастином Гэтжи.

«Осталось совсем чуть-чуть до боя нашего Орла. Много чего пройдено именно к этому поединку. Даст бог, ты порадуешь нас победой. На этом турнире также выступят немало наших соотечественников, желаю всем только побед», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Махачев должен был выступить в одном карде с Хабибом Нурмагомедовым, но его бой с экс-чемпионом лиги Рафаэлем дос Аньосом перенесли на ноябрь. У бразильца диагностировали коронавирус.

Напомним, 24 октября чемпион лиги Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул от посягательств Джастина Гэтжи. Этот бой возглавит шоу UFC 254.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

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