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Рахмонов досрочно победил Алекса Оливейру на турнире UFC 254

Рахмонов досрочно победил Алекса Оливейру на турнире UFC 254
Бокс/ММА / UFC 0

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился очередной поединок предварительного карда турнира UFC 254, в котором встретились небитый дебютант промоушена из Казахстана, экс-боец лиги M-1 Шавкат Рахмонов и опытный бразилец Алекс Оливейра.

Рахмонов уже в первом раунде оформил победу, набросив в конце пятиминутки гильотину и заставив Оливейру сдаться.

Таким образом, Оливейра потерпел в UFC седьмое поражение, при этом в сильнейшей лиге мира у него десять побед. Рахмонов же удачно дебютировал в промоушене, всего в ММА у него 13 боёв и все завершились победой.

Напомним, в главном бою турнира UFC 254 встретятся чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию шоу.

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