Анкалаев хочет встретиться с Энтони Смитом

Боец UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев поделился впечатлениями от победы над Ионом Куцелабой и рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Доволен победой. Подготовка была долгой. У меня с Куцелабой нет ничего личного, это спорт. Все думали, что в первом бою была ранняя остановка, потому я хотел второй поединок. Результат вы видели, я доволен.

Следующий соперник? Есть много ребят, с которыми хотел бы подраться. Маурисио Руа или Энтони Смит. Конечно, если бы кто-то согласился из топ-5, я бы с ними подрался", — сказал Анкалаев на пресс-конференции после победы над Куцелабой.

Напомним, Магомед одержал уже пятую победу кряду. В преддверии турнира он занимал 12-е место в рейтинге полутяжёлого веса.