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Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру после 29-й победы в UFC

Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру после 29-й победы в UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи заявил, что завершает карьеру.

«Это был мой последний бой», — сказал после схватки Хабиб.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. На счету Хабиба 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

Что касается Гэтжи, то Джастин в мае победил Тони Фергюсона. На его счету до схватки с Хабибом было 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

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