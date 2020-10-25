Хабиб Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру после 29-й победы в UFC

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи заявил, что завершает карьеру.



«Это был мой последний бой», — сказал после схватки Хабиб.



32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма.



Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.



Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. На счету Хабиба 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.



Что касается Гэтжи, то Джастин в мае победил Тони Фергюсона. На его счету до схватки с Хабибом было 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.