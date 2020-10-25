Первый номер рейтинга P4P Джонс — Хабибу: отдаю тебе корону

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и лидер рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории Джон Джонс отреагировал на просьбу чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, который попросил у UFC отдать ему первое место в Pound-for-Pound.
«Пока я не заберу корону тяжёлого веса, отдаю тебе это место. Наслаждайся, чемпион», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и защитил титул в третий раз. После этого он объявил о завершении карьеры, но при этом попросил руководство лиги на некоторое время поставить его на первое место в рейтинге лучших бойцов мира, отметив, что он «заслужил это».
Нурмагомедов завершил карьеру с показателем 29-0.
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