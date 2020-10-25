Губерниев: сегодня мы увидели тонкого и проникновенного Хабиба. Величайший чемпион

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над Джастином Гэтжи.

«Восхищаюсь Хабибом. Меня тронула и взволновала его проникновенная речь. Мне не хотелось бы, чтобы он уходил. Потому что сегодня он вышел на новый уровень. Это определяется отношением к матери. Эти важные и простые слова… Мы видим, что сейчас в наше время очень много боли вокруг, трагедии. Хабиб сам эту трагедию перенёс. Мы увидели Хабиба проникновенного, тонкого. Жаль, что он принял такое решение. Но это величайший чемпион. Мы им гордимся. Его имя будет увековечено организацией.

Когда эпоха уходит, всем грустно. Когда мы общались, он на меня произвёл огромное впечатление своим кругозором. Жалко, что он уходит, но кто знает в какой области он раскроется. Он откроет для себя новые грани, о которых мы будем говорить. Когда я еду в машине и меня узнают кавказцы, они просят либо меня передать привет Хабибу, либо мне передают. Это очень приятно. Буду с интересом наблюдать за развитием его жизни, карьеры. Чтобы так уйти, ему нужно было добиться победы. Он её добился. Победа была очень красивой. Хабиб величайший чемпион», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.