Хабиб победил Гэтжи удушающим приёмом треугольником. Видео

24 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула в этой весовой категории Джастин Гэтжи.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. После этого россиянин объявил о завершении карьеры.

Для Нурмагомедова это стала уже третья защита титула. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. Что касается Гэтжи, то он стал временным чемпионом в мае 2020 года, когда победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 3 поражения.