Магомедшарипов — Хабибу: достойная точка для завершения карьеры, брат

Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов отреагировал на решение чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Забит поддержал соотечественника.

«Достойная точка для завершения карьеры, брат», — написал Забит в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, 24 октября чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступил в главном событии турнира UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) и досрочно победил Джастина Гэтжи. После этого 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры. Россиянин заявил, что постарается проводить больше времени с семьёй. Напомним, что бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который ушёл из жизни в июле 2020 года.