Дана Уайт: не думаю, что Хабиб вернётся

Президент UFC Дана Уайт не верит, что чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов передумает и решит возобновить карьеру.

«Не думаю, что он вернётся. Послушайте, когда человек хочет драться, он дерётся. Когда не хочет, значит он не дерётся. Давайте дадим ему немного времени. Пусть залечит раны. Я говорю не о травмах, а об эмоциональном состоянии. Пусть он залечит раны, которые он получил, переживая смерть отца», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 254.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов выступил на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии шоу россиянин досрочно победил Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После этой победы спортсмен объявил о завершении карьеры. Хабиб ушёл из спорта с профессиональным рекордом 29:0.