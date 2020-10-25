Жорж Сен-Пьер остался удивлён решением Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Я был удивлён. Я совсем этого не ожидал. Я думал, и все люди в СМИ говорили, что он хотел сделать 30-0. Это его выбор. Какой отличный способ завершить карьеру. Он оставил невероятное наследие. Один из лучших, а может быть лучший», — приводит слова Сен-Пьера MMAJunkie.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольником. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, который победил приёмом треугольником в титульном бою.
Затем Хабиб непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
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