«С кем ему биться? Он всех переколотил». Финкельштейн – о решении Хабиба завершить карьеру

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн выразил мнение о решении 32-летнего российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, после победы в главном бою турнира UFC 254 над американским спортсменом Джастином Гэтжи.
«Очень расстроен, что Хабиб уходит. Но с кем ему биться-то там? Он всех перебил, он всех выше уровня! Он наш локомотив, мы так ждали его боёв. В российском ММА Россия всё равно будет на высоте, это 100%. Но Хабиб – легенда, единственный ушёл непобеждённым. Он всех переколотил, больше колотить просто некого», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов непосредственно в октагоне объявил об уходе из спорта. Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
- 25 октября 2020
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