Цзю прокомментировал победу Хабиба над Гэтжи

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.



«Был супербой. Очень рад за Хабиба и что он вернулся. Тронут его слезам, которые были посвящены наверняка папе. Он заслужил победу. С победой его", — цитирует Цзю Sport24.



Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.



Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и побеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

«Я простой парнишка из села». Непобедимый чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру Непобеждённый чемпион уходит из спорта с фантастическим рекордом 29-0.