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Цзю прокомментировал победу Хабиба над Гэтжи

Цзю прокомментировал победу Хабиба над Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

«Был супербой. Очень рад за Хабиба и что он вернулся. Тронут его слезам, которые были посвящены наверняка папе. Он заслужил победу. С победой его", — цитирует Цзю Sport24.

Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.

Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и побеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

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