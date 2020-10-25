Цзю прокомментировал победу Хабиба над Гэтжи

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
«Был супербой. Очень рад за Хабиба и что он вернулся. Тронут его слезам, которые были посвящены наверняка папе. Он заслужил победу. С победой его", — цитирует Цзю Sport24.
Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.
Бой с Гэтжи стал для него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и побеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.
- 25 октября 2020
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