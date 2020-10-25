Шлеменко: может, мама попросит Хабиба вернуться в спорт, но смысла в этом я не вижу

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры, о котором он объявил по итогам боя с Джастином Гэтжи.



«Всё, что он делал, и всё, что у него сейчас есть, вся его карьера – это полностью заслуга его отца. Они делали это вместе. И Хабиб показал, что он стабилен, что он готов, может справляться и без отца.



Он сделал сегодня лучший подарок для своего отца. Сегодня он стал лучшим во всём – pound-for-pound, лёгком весе. У него не осталось ни одного соперника — он реально неоспоримый чемпион. Кто может с ним сравниться?



Решение о завершении карьеры, думаю, правильно. Хабибу нужен отдых, эмоциональный в первую очередь. В этом году на него свалились большие трудности и проблемы. Его отец и он сам говорили, что в 30 лет Хабиб завершит карьеру. Ему сейчас 32, он и так задержался. Сейчас самое время, чтобы объявить о завершении карьеры: подумать, спокойно пожить – без прицелов видеокамер, допинг-контролей и прочих проблем, связанных с этим. Ему бежать сейчас точно некуда.



Возвращение? Не знаю, может, мама попросит его вернуться, всякое бывает. Нужно понимать, для чего возвращаться. Обычно возвращаются из-за финансовых проблем или других вещей. Я не вижу смысла для его возвращения. Захочет вернуться – вообще без проблем», — сказал Шлеменко в интервью на YouTube-канале «Руки выше».



Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и непобеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

Шлеменко: Хабиб правильно поступил, закончив карьеру. Смысл продвигать что-то без отца?