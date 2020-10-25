Менеджер Хабиба: Нурмагомедов изменил к лучшему жизни многих людей

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Али Абдель-Азиз посвятил пост своим клиентам - Хабибу Нурмагомедову и Джастину Гэтжи.

«Минувшая неделя была сложна для меня в плане здоровья. Тем временем встречались эти два чемпиона. Сегодня речь шла о чём-то большем, чем о победе или поражении. Бойцы бились за наследие. Эти парни показали, что, выступая в одном из самых брутальных видов спорта на высоком уровне, можно сохранять уважение.

Невозможно найти лучшую пару бойцов, деливших октагон. Хочу поблагодарить всех вовлечённых в это дело. Спасибо Дане Уайту, он был так хорош в период пандемии. Спасибо брату Ризвану, всем тренерам и спарринг-партнёрам, отдававшим себя делу для этих легендарных бойцов. Хабиб изменил к лучшему жизни многих людей. Джастин, ты сын, которого хотел бы получить каждый. Люблю вас, ребята. Рад, что вы показали класс. Горжусь вами", — написал Абдель-Азиз.

Соответствующий пост доступен на странице Абдель-Азиза в «Инстаграме».