Дядя Нурмагомедова сообщил, что Хабибу не интересен бой с Мейвезером
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, заявил, что племянник не заинтересован в проведении поединка с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.
«Ну кому деньги не нужны? Если сказать, что не нужны, это будет непонятно. Но бой против Мейвезера — это не столь интересно, как было раньше. Было время, когда было интересно с ним встретиться. Чтобы Хабиб горел желанием, не вижу», — цитирует Нурмагомеда ТАСС.
Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.
Ранее Нурмагомед Нурмагомедов исключил поход Хабиба в политику.
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