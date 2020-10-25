Куцелаба поздравил Анкалаева с победой
Боец UFC Ион Куцелаба поздравил Магомеда Анкалаева с победой на турнире UFC 254. Молдаванин заверил, что, невзирая на жёсткое поражение, с ним всё в порядке.
«Поздравляю Магомеда Анкалаева и его команду. У меня была сумасшедшая неделя! Я проиграл, но только сегодня. А кто волнуется, не переживайте, я здоров», — написал Куцелаба.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, на турнире UFC 254 Анкалаев победил Куцелабу нокаутом уже в первом раунде. Это был второй поединок между соперниками. В первой встрече также победил Магомед. Но тогда поединок завершился скандалом. Рефери остановил встречу, но Куцелаба утверждал, что вмешательство третьего в октагоне было преждевременным.
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