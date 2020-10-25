Валуев назвал причины, по которым Хабиб завершил карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, а также поделился мыслями о решении россиянина завершить карьеру.

«Удивлен, что всё так быстро закончилось, но, надо признать, это заслуга Нурмагомедова. Всё-таки он не дал возможности Гэтжи развиться, с первого раунда решил прессинговать, и это возымело действие: Джастин растерялся и в итоге проиграл быстрее, чем ожидалось. Знал, что Хабиб выиграет, но не ожидал, что это случится во втором раунде. Бой понравился — динамичный, вдумчивый. Красивая победа, Хабиб очень впечатлил.



Решение Хабиба завершить карьеру? Если сказать, что это ожидалось, то это точно не так. Этого никто не ожидал. Но что-то такое он говорил по поводу тридцати боёв в своё время. Все-таки делать вес ему действительно тяжело, это на взвешивании было видно. Это очень большой стресс для организма. Да и есть куча причин, которые он называл, а главные — смерть отца и обещание маме. Это серьёзные доводы, чтобы закончить карьеру.



Но, безусловно, это очень рано. Может быть, будет существовать интрига, которую он будет поддерживать некоторое время, а может, он и вернётся. Но создалось впечатление, что это не в его правилах — не следовать своему слову. Есть только несколько вещей, которые заставляют бойцов возвращаться, — новое желание почувствовать этот драйв в клетке, голод и какие-то материальные вопросы. Но, думаю, вопрос денег в его жизни вряд ли наступит, потому что у него сейчас есть возможности зарабатывать и не выступая», — приводит слова Валуева Sport24.