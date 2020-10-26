Bellator 250: полный кард турнира с главным боем Мусаси — Лима
В ночь с 29 на 30 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В главном событии вечера сразятся Гегард Мусаси и Дуглас Лима, которые оспорят титул чемпиона в средней весовой категории. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Гегард Мусаси — Дуглас Лима
Генри Корралес — Брэндон Гриц
Вета Артеага — Дезире Янес.
Предварительный кард
Бобби Волкер — Саба Хомаси
Ник Ньюэлл — Зак Зейн
Коди Лоу — Орландо Ортега
Тейлор Джонсон — Джонни Эблен
Джейк Хагер — Брэндон Колтон
Джаред Скоггинс — Тоби Мисеч
Адам Борич — Эрик Санчес
Далтон Роста — Тай Гвердер.
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