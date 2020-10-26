Bellator 250: полный кард турнира с главным боем Мусаси — Лима

В ночь с 29 на 30 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В главном событии вечера сразятся Гегард Мусаси и Дуглас Лима, которые оспорят титул чемпиона в средней весовой категории. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Гегард Мусаси — Дуглас Лима

Генри Корралес — Брэндон Гриц

Вета Артеага — Дезире Янес.

Предварительный кард

Бобби Волкер — Саба Хомаси

Ник Ньюэлл — Зак Зейн

Коди Лоу — Орландо Ортега

Тейлор Джонсон — Джонни Эблен

Джейк Хагер — Брэндон Колтон

Джаред Скоггинс — Тоби Мисеч

Адам Борич — Эрик Санчес

Далтон Роста — Тай Гвердер.

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