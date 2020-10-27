Кормье опроверг сомнения в результатах взвешивания Хабиба Нурмагомедова перед UFC 254

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье развеял теории заговора относительно результатов взвешивания 32-летнего российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова перед победным титульным боем на UFC 254 с Джастином Гэтжи.

«Хабиб Нурмагомедов поднялся на эту весы и продемонстрировал 155 фунтов (70,3 кг). После чего, я видел его выходящим из отеля. Я также видел, как он поднимался на цифровые весы, которые показали всё те же155 фунтов. Взвешиваясь на медицинских весах, он демонстрировал также 155 фунтов», — приводит слова Кормье ESPN MMA в «твиттере».



Напомним, 24 октября 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного болевого приёма. После схватки россиянин объявил, что завершает профессиональную карьеру.



Хабиб в третий раз защитил титул. В предыдущих двух он досрочно победил экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.