Песков подтвердил, что Путин собрался встретиться с Нурмагомедовым

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, подтвердил, что глава государства решил встретиться с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако пока неясно, когда это произойдёт. Ранее сообщалось, что Путин пригласил Нурмагомедова в Кремль.

«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнёт, и ситуация эпидемиологическая успокоится, они встретятся», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.