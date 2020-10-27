Хабиб Нурмагомедов прибыл в Россию с поясом UFC. Видео

Сегодня, 27 октября, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся из ОАЭ, где проходил его бой с Джастином Гэтжи, в Россию, а именно в Дагестан. Видео встречи Нурмагомедова с журналистами появилось в «Инстаграме».

«Люди по-разному отреагировали на заявление об уходе. Я считаю, что я выбрал самое подходящее время, чтобы уйти. Я сделал достаточно в этом спорте, чтобы считаться лучшим.

Ближайшие планы — отдохнуть, всё осмыслить, жизнь продолжается", — сказал Нурмагомедов.

Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» правительства Республики Дагестан.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.