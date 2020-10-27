Нурмагомедов признался, что думал сняться с боя с Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что мог и не выйти на поединок с Джастином Гэтжи, который состоялся в минувшие выходные.

«Лагерь очень тяжело прошёл. Как прилетел туда, я где-то две недели болел. Я был в больнице шесть дней. Мы думали сняться. Начал тренироваться и палец сломал на ноге.

Очень тяжёлый лагерь был, но тренировки и терпение принесли свои плоды», — рассказал журналистам Нурмагомедов, который сегодня, 27 октября, вернулся в Россию.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.