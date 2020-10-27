Сен-Пьер — о Хабибе: многие бойцы были величайшими в истории. У всех был свой момент

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер считает, что определить величайшего бойца в истории попросту невозможно. По его словам, многие спортсмены промоушена в свои лучшие годы заслуживали этого звания.
«Есть много ребят, которые были величайшими. Невозможно определить величайшего всех времён. У нас всех были моменты, когда мы блистали. То, что показал Хабиб в бою с Гэтжи, придаёт ему статус величайшего. Когда Андерсон Силва нокаутировал Витора Белфорта, он тоже был величайшим. То же самое можно было говорить о Джонсе, когда он побеждал Кормье или Густафссона. У Адесаньи и Би Джей Пенна были свои моменты. Это моменты сияния, но, как и всё в жизни, всё имеет начало и конец. У каждого из нас было окно, в котором мы забирали статус величайшего.
Есть очень много парней, которые могут назвать себя лучшим в истории. Хабиб на все сто процентов входит в их число», — приводит слова канадца MMA Fighting.
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