«Не понимаю, почему это кого-то возбуждает». Артемий Лебедев — о бое Хабиб—Гэтжи

Известный дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал бой с участием чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который состоялся в минувшие выходные и завершился победой россиянина.
«Хабиб объявил о завершении карьеры. Абсолютно ничего (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. ред.) не понимаю в борьбе. Абсолютно не понимаю, почему это кого-то возбуждает и почему это кому-то интересно. Ни разу в жизни не дрался и не планирую драться. Всё, что можно сказать про бой Хабиба: подрался, выиграл, поплакал, молодец, карьеру завершил. Наверное, кто-то будет этот бой вспоминать, приводить в пример и вообще восторгаться.
Я считаю, что самая главная борьба, которая есть на свете, — это борьба интеллектуальная. Если у тебя есть интеллект, ты можешь побороть миллион человек. Это гораздо круче и гораздо интереснее. Есть смысл прокачивать мыщцу, которая находится вот тут (показывает на голову). Пусть простят меня все, кто занимается борьбой», — рассказал Лебедев в своём YouTube-канале.
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