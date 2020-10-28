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Чендлер собрался сразиться с Гэтжи после его поражения от Нурмагомедова

Чендлер собрался сразиться с Гэтжи после его поражения от Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер, который был резервистом в поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, заявил, что хотел бы сразиться с американцем, после того как россиянин его победил. Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник».

«Изначально я думал насчёт Тони Фергюсона. Гэтжи сказал, что готов драться через шесть-восемь недель, много урона от Хабиба он не получил. Я готов сразиться с ним через шесть-восемь недель.

Перспектива боя с Гэтжи радует меня больше, чем что-либо. Я хотел бы подраться с ним даже больше, чем с Хабибом или Конором. Хотя есть особый интерес в том, чтобы нанести Хабибу первое поражение. А с Конором классно драться ради денег", — приводит слова Чендлера MMAFighting.

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