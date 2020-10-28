Харитонов не смог выбрать между Хабибом и Джонсом и предложил устроить общее голосование

Российский боец MMA Сергей Харитонов не дал однозначного ответа на вопрос, кто более достоин первого места в сводном рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовой категории — Хабиб Нурмагомедов или Джон Джонс.

Напомним, на протяжении долгого времени рейтинг возглавлял Джонс. Вчера, 27 октября, Нурмагомедов сместил его с первой строчки.

«Не мне решать, кто лучше и должен быть выше в рейтинге бойцов. Они оба хороши. Нужно устроить общее голосование, скажем так — всенародное. Люди должны говорить, большинством решать.

У Джонса больше защит титула, у Хабиба ни одного поражения. Повторюсь, очень тяжело определиться. Один — ударник, другой — душит. Споры будут всегда», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.