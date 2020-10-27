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Адесанья потроллил Джона Джонса, сравнив его соперников с соперниками Хабиба

Адесанья потроллил Джона Джонса, сравнив его соперников с соперниками Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в «сториз» своего «инстаграма» потроллил Джона Джонса, занимающего первое место в официальном сводном рейтинге бойцов промоушена. Напомним, вначале Джонс согласился отдать первое место Хабибу Нурмагомедову, который победил Джастина Гэтжи в минувшие выходные, а вскоре после этого стал объяснять, почему россиянин недостоин первой строчки.

Адесанья, занимающий третье место в рейтинге, дал понять, что последние три соперника Джонса не представляли собой реальной угрозы: «бейсболист» Доминик Рейес, «одноногий» Тьягу Сантос и «Энтони Смит, просто ржу». Исраэль напомнил, что сам он победил Пауло Косту, Йоэля Ромеро и Роберта Уиттакера, а Хабиб — Джастина Гэтжи, Дастина Порье и Конора Макгрегора.

«Парни, я даже не пытаюсь троллить. Я просто за Иисуса и хочу справедливости в жизни», — написал он.

Чейл Соннен высмеял Джона Джонса за его слова о Нурмагомедове

Фото: https://www.instagram.com/stylebender/?hl=ru

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