Адесанья потроллил Джона Джонса, сравнив его соперников с соперниками Хабиба

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в «сториз» своего «инстаграма» потроллил Джона Джонса, занимающего первое место в официальном сводном рейтинге бойцов промоушена. Напомним, вначале Джонс согласился отдать первое место Хабибу Нурмагомедову, который победил Джастина Гэтжи в минувшие выходные, а вскоре после этого стал объяснять, почему россиянин недостоин первой строчки.
Адесанья, занимающий третье место в рейтинге, дал понять, что последние три соперника Джонса не представляли собой реальной угрозы: «бейсболист» Доминик Рейес, «одноногий» Тьягу Сантос и «Энтони Смит, просто ржу». Исраэль напомнил, что сам он победил Пауло Косту, Йоэля Ромеро и Роберта Уиттакера, а Хабиб — Джастина Гэтжи, Дастина Порье и Конора Макгрегора.
«Парни, я даже не пытаюсь троллить. Я просто за Иисуса и хочу справедливости в жизни», — написал он.
Фото: https://www.instagram.com/stylebender/?hl=ru
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