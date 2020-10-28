Кремлёв изъявил готовность устроить для Нурмагомедова боксёрский бой

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация готова устроить боксёрский поединок для чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, если тот пожелает.

«Я уважаю Хабиба, это великолепный спортсмен, я его всегда поддерживаю. Если говорить о его решении, то он ушёл очень красиво – непобежденным.

Благотворительный или выставочный поединок Нурмагомедова по боксу? Если он захочет, то мы готовы организовать», — цитирует Кремлёва «Р-Спорт».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.