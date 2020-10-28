Бывший боец UFC Марк Хант проведёт боксёрский поединок со звездой австралийского регби Полом Галленом, выступающим на профессиональном ринге с 2014 года. Поединок состоится 16 декабря на стадионе «Бэнквэст» в Парраматте (Австралия).



«Потом сходим выпьем пива. Я чувствую, что Пол — жёсткий и сильный парень. В течение 20 лет я бил парней по лицу, некоторые из них считались лучшими в мире. Большая часть парней, которым я проиграл, — мошенники. Он хороший парень. Посмотрим, что получится», — приводит слова Марка Ханта FOX Sports.



Напомним, в этот же вечер 25-летний австралийский боксёр Тим Цзю, сын знаменитого в прошлом боксёра Кости Цзю, проведёт поединок с обладателем пояса второстепенной организации WBU новозеландцем Бовином Морганом.