Майк Перри остался без соперника на UFC 255 и попросил бой с Чимаевым

Боец UFC Майк Перри остался без соперника на предстоящем турнире UFC 255. Об этом сообщил сам спортсмен. Робби Лоулер, с которым должен был драться Перри, получил травму.



«Лоулер выбыл из-за травмы. Ищу замену, я попросил Хамзата Чимаева. Можем провести бой в среднем весе», — написал в своём «твиттере» Перри.



Ранее Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.



Хамзат Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Швед уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.



Майк Перри в последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC on ESPN 12, где победил Микки Галла. Всего в MMA на его счету 14 побед и 6 поражений.