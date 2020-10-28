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Майк Перри остался без соперника на UFC 255 и попросил бой с Чимаевым

Майк Перри остался без соперника на UFC 255 и попросил бой с Чимаевым
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Майк Перри остался без соперника на предстоящем турнире UFC 255. Об этом сообщил сам спортсмен. Робби Лоулер, с которым должен был драться Перри, получил травму.

«Лоулер выбыл из-за травмы. Ищу замену, я попросил Хамзата Чимаева. Можем провести бой в среднем весе», — написал в своём «твиттере» Перри.

Ранее Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.

Хамзат Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Швед уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.

Майк Перри в последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC on ESPN 12, где победил Микки Галла. Всего в MMA на его счету 14 побед и 6 поражений.

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