Майк Перри остался без соперника на UFC 255 и попросил бой с Чимаевым

Боец UFC Майк Перри остался без соперника на предстоящем турнире UFC 255. Об этом сообщил сам спортсмен. Робби Лоулер, с которым должен был драться Перри, получил травму.
«Лоулер выбыл из-за травмы. Ищу замену, я попросил Хамзата Чимаева. Можем провести бой в среднем весе», — написал в своём «твиттере» Перри.
Ранее Чимаев одержал третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта. Чимаеву потребовалось всего 17 секунд, он нокаутировал оппонента на турнире UFC Fight Night 178 первым же ударом.
Хамзат Чимаев все три поединка в UFC завершил досрочно. Швед уже заявил, что готов драться с любыми топовыми соперниками дивизиона.
Майк Перри в последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC on ESPN 12, где победил Микки Галла. Всего в MMA на его счету 14 побед и 6 поражений.
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