Биспинг: когда Хабиб смотрит в небо, он видит звёзды, а Джонс — огромное пятно на карьере

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг выразил мнение, что Хабиб Нурмагомедов более достоин первого места в сводном рейтинге бойцов, чем Джон Джонс. Он намекнул на то, что Джонса ранее уличали в применении допинга.

Напомним, на протяжении долгого времени рейтинг возглавлял Джонс, но 27 октября Нурмагомедов сместил его с первой строчки.

«Когда Хабиб смотрит в небо, он видит звёзды, а Джон Джонс не видит звёзд – он видит огромное пятно размером с Вселенную на своей карьере.

Жорж Сен-Пьер, Генри Сехудо, Деметриус Джонсон видят множество звёзд, в то время как Андерсон Силва и Джон Джонс находятся на другой планете и вместо звёзд смотрят на пятна на своей карьере, сливающиеся в одно огромное пятно», — сказал Биспинг в интервью YouTube-каналу MMA Today.