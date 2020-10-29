«Он хочет бить только карликов». Ковингтон заявил, что Нурмагомедов дрался не в своём весе

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в UFC в полусредней весовой категории, раскритиковал Хабиба Нурмагомедова, который, по его мнению, должен был выступать не в лёгком весе, а в одном дивизионе с ним.

«Он не хотел драться с бойцами своих габаритов. Все знают, что между боями он весит около 86 кг. Да он больше меня! Но я настоящий мужчина, который дерётся в своей весовой категории. Я готов драться с соперником любого размера. А Хабиб хочет бить только карликов.

Хабиб побил малышей, целое сборище лилипутов. Но он никогда не будет драться в весе настоящих мужчин. Он знает, кто дерётся в полусреднем весе, и тут у него нет ни малейшего шанса остаться непобеждённым», — приводит слова Ковингтона BJPenn.