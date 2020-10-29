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Усик — о поражении Ломаченко: Лопесу чуть-чуть судьи помогли

Усик — о поражении Ломаченко: Лопесу чуть-чуть судьи помогли
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Александр Усик прокомментировал поражение соотечественника Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом.

Напомним, 17 октября Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо — 116:112, 117:111, 119:109.

«Насчёт поединка я с ним не разговаривал. Мне не нужно разговаривать с ним по поводу боя. Я просто хотел увидеть его глаза и услышать, как он себя чувствует. Чувствует он себя замечательно. Я увидел, что внутреннее состояние — по крайней мере то, что я увидел, — сдержанное, нормальное.

Теофимо чуть-чуть судьи помогли, но неважно. Мы знаем, что проблемы были у Василия и в лагере, и с плечом. Так что всё нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернёмся», — рассказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отец Ломаченко хотел, чтобы тот отказался от боя с Лопесом
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