Усик — о поражении Ломаченко: Лопесу чуть-чуть судьи помогли

Украинский боксёр Александр Усик прокомментировал поражение соотечественника Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом.
Напомним, 17 октября Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо — 116:112, 117:111, 119:109.
«Насчёт поединка я с ним не разговаривал. Мне не нужно разговаривать с ним по поводу боя. Я просто хотел увидеть его глаза и услышать, как он себя чувствует. Чувствует он себя замечательно. Я увидел, что внутреннее состояние — по крайней мере то, что я увидел, — сдержанное, нормальное.
Теофимо чуть-чуть судьи помогли, но неважно. Мы знаем, что проблемы были у Василия и в лагере, и с плечом. Так что всё нормально. Поменяем амуницию, залижем раны и вернёмся», — рассказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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