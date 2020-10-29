Гассиев: Сефери может спокойно выйти в ринг «на расслабоне»

Российский боксёр Мурат Гассиев, который 31 октября дебютирует в тяжёлом весе в поединке с Нури Сефери, поделился ожиданиями от боя в новом для себя дивизионе. По его словам, раньше он неоднократно сражался с тяжеловесами на спаррингах.
«Когда я ещё дрался в тяжёлом весе (в первом тяжёлом. — Прим. «Чемпионата»), то часто проводил спарринги с супертяжами. Ничего необычного в них я не увидел: те же удары, та же техника. Возможно, только лишь габаритами отличаются. С переходом в другую весовую категорию, возможно, я стал чуть медленнее. Однако глобальные выводы сделаю уже после боя.
Сефери может спокойно выйти в ринг «на расслабоне». Он ничего не теряет, его недостатки могут стать его преимуществами. Я бы попросил Нури показать всё, на что он способен, со старта. Мне хочется увидеть рубку двух тяжей. Возможно, Нури и уступит нокаутом, но все посмотрят качественный бокс», — сказал Гассиев на пресс-конференции.
- 29 октября 2020
-
15:05
-
14:29
-
14:02
-
13:27
-
13:01
-
11:47
-
11:23
-
11:01
-
10:00
-
09:31
-
09:25
-
09:11
-
09:00
-
08:33
-
00:55
- 28 октября 2020
-
23:55
-
23:08
-
22:02
-
20:43
-
19:45
-
19:03
-
17:40
-
16:29
-
16:13
-
16:02
-
15:10
-
14:02
-
13:21
-
13:05
-
12:53
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:12
-
10:00