Гассиев: Сефери может спокойно выйти в ринг «на расслабоне»

Российский боксёр Мурат Гассиев, который 31 октября дебютирует в тяжёлом весе в поединке с Нури Сефери, поделился ожиданиями от боя в новом для себя дивизионе. По его словам, раньше он неоднократно сражался с тяжеловесами на спаррингах.

«Когда я ещё дрался в тяжёлом весе (в первом тяжёлом. — Прим. «Чемпионата»), то часто проводил спарринги с супертяжами. Ничего необычного в них я не увидел: те же удары, та же техника. Возможно, только лишь габаритами отличаются. С переходом в другую весовую категорию, возможно, я стал чуть медленнее. Однако глобальные выводы сделаю уже после боя.

Сефери может спокойно выйти в ринг «на расслабоне». Он ничего не теряет, его недостатки могут стать его преимуществами. Я бы попросил Нури показать всё, на что он способен, со старта. Мне хочется увидеть рубку двух тяжей. Возможно, Нури и уступит нокаутом, но все посмотрят качественный бокс», — сказал Гассиев на пресс-конференции.