Однорукого бойца не допустили к турниру Bellator 250 за несколько часов до боя
В ночь на 30 октября по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В его предварительном карде должен был выступить однорукий боец Ник Ньюелл. Ожидалось, что он проведёт бой в лёгком весе с Закари Зейном.
Но менее чем за сутки до поединка Ньюелла сняли с турнира. Медики не допустили его к схватке, причины такого решения не раскрываются, сообщает MMA Fighting. Кроме того, турнир потерял ещё одну пару. По неназванным причинам Вета Артеага также не была допущена к участию в шоу. Схватка с Дезире Янниз была отменена.
Напомним, в главном событии турнира Bellator 250 пройдёт титульный бой в среднем весе. Дуглас Лима померится силами с Гегардом Мусаси.
Однорукий боец два раунда сдерживал Гэтжи в бою за титул. Теперь он покоряет Bellator
Многие не верят в историю Ника Ньюелла, но бой с Хайлайтом доказал, что «подставы» быть не может.
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