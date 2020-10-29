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Однорукого бойца не допустили к турниру Bellator 250 за несколько часов до боя

Однорукого бойца не допустили к турниру Bellator 250 за несколько часов до боя
Бокс/ММА / Bellator 0

В ночь на 30 октября по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 250. В его предварительном карде должен был выступить однорукий боец Ник Ньюелл. Ожидалось, что он проведёт бой в лёгком весе с Закари Зейном.

Но менее чем за сутки до поединка Ньюелла сняли с турнира. Медики не допустили его к схватке, причины такого решения не раскрываются, сообщает MMA Fighting. Кроме того, турнир потерял ещё одну пару. По неназванным причинам Вета Артеага также не была допущена к участию в шоу. Схватка с Дезире Янниз была отменена.

Напомним, в главном событии турнира Bellator 250 пройдёт титульный бой в среднем весе. Дуглас Лима померится силами с Гегардом Мусаси.

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