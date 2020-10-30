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Штаб Трампа принял фейковый арест экс-чемпионки UFC Ронды Роузи за настоящий

Штаб Трампа принял фейковый арест экс-чемпионки UFC Ронды Роузи за настоящий
Бокс/ММА / UFC 0

Руководители кампании, направленной на поддержку Дональда Трампа на предстоящих выборах в США, ошибочно посчитали постановочную пародию с арестом экс-чемпионки UFC Ронды Роузи на рестлинг-шоу WWE за реальный эпизод. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на Politico.

Предвыборная кампания Трампа включала в себя выпуск рекламы со знаменитостями. Для этого были отобраны 274 потенциальных звезды. Ронда Роузи фигурирует в этом списке, но одна из дополнительных пометок рядом с её именем гласит: «Арестована во время мероприятия WWE в 2019 году».

Ронда Роузи, Бекки Линч и Шарлотт Флэр устроили драку на парковке во время одного из шоу WWE в 2019 году. По сценарию их задержала полиция и увезла в участок.

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