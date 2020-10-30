Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Порье: Хабиб — человек слова. Поэтому я должен быть претендентом на титульный бой

Порье: Хабиб — человек слова. Поэтому я должен быть претендентом на титульный бой
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, предположил, что в скором времени ему должны дать титульный бой, поскольку обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.

«Не знаю, что будет дальше, вакантен ли пояс и ушёл ли Хабиб из боёв. Но Хабиб — человек слова. Поэтому я должен быть претендентом на титульный бой.

Я единственный боец из топ-5 с победой в прошлом бою над соперником из топ-5. А один бой назад я был временным чемпионом», — рассказал Порье в интервью YouTube-каналу Anik & Florian Podcast.

Последний бой Порье провёл в июне 2020 года. Американец победил новозеландца Дэна Хукера. На его счету 26 побед и 6 поражений в MMA.

«Он хочет бить только карликов». Ковингтон заявил, что Нурмагомедов дрался не в своём весе
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020