Порье: Хабиб — человек слова. Поэтому я должен быть претендентом на титульный бой

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, предположил, что в скором времени ему должны дать титульный бой, поскольку обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.

«Не знаю, что будет дальше, вакантен ли пояс и ушёл ли Хабиб из боёв. Но Хабиб — человек слова. Поэтому я должен быть претендентом на титульный бой.

Я единственный боец из топ-5 с победой в прошлом бою над соперником из топ-5. А один бой назад я был временным чемпионом», — рассказал Порье в интервью YouTube-каналу Anik & Florian Podcast.

Последний бой Порье провёл в июне 2020 года. Американец победил новозеландца Дэна Хукера. На его счету 26 побед и 6 поражений в MMA.