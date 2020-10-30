Порье: Хабиб — человек слова. Поэтому я должен быть претендентом на титульный бой
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, предположил, что в скором времени ему должны дать титульный бой, поскольку обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.
«Не знаю, что будет дальше, вакантен ли пояс и ушёл ли Хабиб из боёв. Но Хабиб — человек слова. Поэтому я должен быть претендентом на титульный бой.
Я единственный боец из топ-5 с победой в прошлом бою над соперником из топ-5. А один бой назад я был временным чемпионом», — рассказал Порье в интервью YouTube-каналу Anik & Florian Podcast.
Последний бой Порье провёл в июне 2020 года. Американец победил новозеландца Дэна Хукера. На его счету 26 побед и 6 поражений в MMA.
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