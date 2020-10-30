Волков назвал двух бойцов, с кем хотел бы подраться

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, с кем бы ему хотелось выйти в октагон в ближайшее время. Напомним, последним соперником Волкова был Уолт Харрис, потерпевший поражение от россиянина на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября.
По словам Волкова, ему хотелось бы сразиться либо с Алистером Оверимом, либо с Жаирзиньо Розенструйком.
«Читаю ваши комменты, с кем мне провести следующий бой! Многие из вас в теме ситуации в дивизионе, ну а кто-то считает, что мне нужно подраться с Александром Емельяненко.
Сам бы я хотел видеть следующим оппонентом Оверима или Розенструйка. Думаю, что именно эти бои имеют смысл для меня. Ну а пока стараюсь не терять форму!» — написал боец в своём «инстаграме».
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