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Волков назвал двух бойцов, с кем хотел бы подраться

Волков назвал двух бойцов, с кем хотел бы подраться
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, рассказал, с кем бы ему хотелось выйти в октагон в ближайшее время. Напомним, последним соперником Волкова был Уолт Харрис, потерпевший поражение от россиянина на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября.

По словам Волкова, ему хотелось бы сразиться либо с Алистером Оверимом, либо с Жаирзиньо Розенструйком.

«Читаю ваши комменты, с кем мне провести следующий бой! Многие из вас в теме ситуации в дивизионе, ну а кто-то считает, что мне нужно подраться с Александром Емельяненко.

Сам бы я хотел видеть следующим оппонентом Оверима или Розенструйка. Думаю, что именно эти бои имеют смысл для меня. Ну а пока стараюсь не терять форму!» — написал боец в своём «инстаграме».

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