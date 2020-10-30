Гассиев перед дебютом в супертяжёлом весе показал на весах почти 105 кг

31 октября в Сочи пройдёт вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступит бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, финалист турнира WBSS Мурат Гассиев. Его соперником станет албанец Нури Сефери.

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин показал на весах 104,6 кг, таким образом оказавшись тяжелее соперника. Вес Сефери составил 102,1 кг.

Напомним, предстоящая схватка станет для Мурата первой с июля 2018 года, когда он в финале WBSS проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александру Усику. Отметим также, что схватка с Сефери станет для Гассиева первой в супертяжёлом дивизионе.