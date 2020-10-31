Чисора: прощаюсь с семьёй перед походом на войну
31 октября в Лондоне (Великобритания) проходит масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступят экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.
Буквально менее чем за два часа до боя британец зимбабвийского происхождения продолжает всячески юморить. Так, он выложил видео в социальной сети в «Инстаграме». При взгляде со спины кажется, что Дерек смотрит в телефон.
К посту прикреплено короткое сообщение: «Прощаюсь с моей прекрасной семьёй перед походом на войну».
Соответствующий пост доступен на странице Дерека в «Инстаграме».
Напомним, «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию боя Александр Усик — Дерек Чисора.
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