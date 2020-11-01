Усик: Энтони, я иду за тобой!

Украинский боксёр Александр Усик после победы над Дереком Чисорой обратился к Энтони Джошуа.

«Энтони, как дела? Я иду за тобой», — сказал Усик во время интервью после боя.

Напомним, сегодня в Лондоне (Великобритания) прошёл масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого выступили экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик. Единогласным решением судей победу в поединке одержал украинец.

В следующем бою Усик сразится с Энтони Джошуа, чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO.

«Чемпионат» проводил прямую текстовую трансляцию поединка между Александром Усиком и Дереком Чисорой.