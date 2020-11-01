Холл извинился перед Силвой, за то что нанёс ему поражение в прощальном бою в UFC
Боец среднего веса Юрайя Холл извинился перед Андерсоном Силвой за то, что испортил ему прощание с UFC. В последнем бою в промоушене бразилец досрочно уступил Холлу.
«Прости меня. Я люблю тебя», — сказал Холл, едва не расплакавшись и обнимая Силву. Андерсон в свою очередь пытался успокоить обидчика.
Соответствующее видео доступно на странице ESPN MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, после досрочного поражения Андерсона Силвы от Юрайи Холла президент лиги Дана Уайт признал, что допустил ошибку, дав Силве возможность выйти в октагон в 45-летнем возрасте. Он также добавил, что Андерсон больше никогда не должен драться. За последние годы карьеры Силва одержал лишь одну победу.
- 1 ноября 2020
-
15:12
-
14:26
-
13:32
-
12:36
-
12:21Цзю: у Усика будут шансы в бою с Джошуа Эксклюзив
-
11:12
-
10:46
-
10:36
-
10:19
-
09:41
-
09:30
-
08:37
-
07:19
-
06:54
-
06:32
-
05:10
-
05:06
-
04:13
-
03:48
-
03:39
-
03:30
-
03:15
-
03:10
-
00:13
- 31 октября 2020
-
23:29
-
22:19
-
22:08
-
21:34
-
20:37
-
19:52
-
18:59
-
17:25
-
15:24
-
14:44
-
14:01
Партнерский контент