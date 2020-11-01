Холл извинился перед Силвой, за то что нанёс ему поражение в прощальном бою в UFC

Боец среднего веса Юрайя Холл извинился перед Андерсоном Силвой за то, что испортил ему прощание с UFC. В последнем бою в промоушене бразилец досрочно уступил Холлу.

«Прости меня. Я люблю тебя», — сказал Холл, едва не расплакавшись и обнимая Силву. Андерсон в свою очередь пытался успокоить обидчика.

Соответствующее видео доступно на странице ESPN MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, после досрочного поражения Андерсона Силвы от Юрайи Холла президент лиги Дана Уайт признал, что допустил ошибку, дав Силве возможность выйти в октагон в 45-летнем возрасте. Он также добавил, что Андерсон больше никогда не должен драться. За последние годы карьеры Силва одержал лишь одну победу.