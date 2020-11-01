Андерсон Силва после боя с Холлом был госпитализирован

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 181 признался, что не успел после поединка пообщаться с экс-чемпионом лиги участником главного боя шоу Андерсоном Силвой. На пресс-конференции функционер рассказал, что 45-летний боец после досрочного поражения был госпитализирован.

Напомним, бразилец проводил прощальный поединок в лиге. Его соперником стал Юрайя Холл. Первый раунд остался за американцем. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном. Но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке Юрайя встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил.

За последние 8 лет Андерсон победил лишь раз. После схватки президент лиги Дана Уайт заявил, что Силва больше никогда не должен драться.