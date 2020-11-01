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Зеленский — Усику: Украина гордится!

Зеленский — Усику: Украина гордится!
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу Александра Усика в поединке с британским боксёром Дереком Чисорой.

«Александр, это была крутая победа! Украина гордится!» — написал в своём «твиттере» Владимир Зеленский.

Судейским решением победу в 12-раундовом поединке одержал украинец.

В следующем бою Александр Усик сразится с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Джошуа присутствовал на минувшем поединке, после которого спортсмены обменялись взглядами.

Поединок между Усиком и Чисорой должен был пройти ещё в мае текущего года, но был перенесён на осень из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка Александра Усика и Дерека Чисоры.

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