Зеленский — Усику: Украина гордится!

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу Александра Усика в поединке с британским боксёром Дереком Чисорой.



«Александр, это была крутая победа! Украина гордится!» — написал в своём «твиттере» Владимир Зеленский.



Судейским решением победу в 12-раундовом поединке одержал украинец.



В следующем бою Александр Усик сразится с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа. Джошуа присутствовал на минувшем поединке, после которого спортсмены обменялись взглядами.



Поединок между Усиком и Чисорой должен был пройти ещё в мае текущего года, но был перенесён на осень из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка Александра Усика и Дерека Чисоры.